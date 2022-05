Comités nationaux olympiques : Quid des allocations de soutien aux athlètes ?

Au sortir des J.O 2020 de Tokyo disputés un an plus tard et dans la perspective de l’édition à venir, Solidarité olympique a mis en place un plan 2021-2024 offrant des bourses individuelles ou un programme à la carte, avec un accent particulier pour les athlètes des comités nationaux olympiques (CNO) moins nantis. Un soutien de trente-deux mois allant du 1er janvier 2022 au 31 août 2024. Deux options ont été offertes pour l’utilisation de la bourse mensuelle plafonnée à 1 500 dollars (1 million de francs).

La première est l’intégration d’un centre d’entraînement international de haute performance reconnu par une fédération internationale et partenaire de Solidarité olympique où l’athlète est assisté dans ses différents besoins et accompagné dans les compétitions de référence. La seconde, quant à elle, laisse au CNO la responsabilité de l'administration de la bourse olympique et du lieu d'entraînement. En tenant compte du choix de l’athlète, bien entendu, et de l’avis de la fédération de la discipline.

Dans cette catégorie, il a appartient au bénéficiaire de s’autogérer avec l’allocation reçue. Six Gabonais sont intégrés au programme d’aide ayant pour point de mire ''Paris 2024''. Il s’agit de Guy Maganga Gorra et Linda Pierrick-Moulin en athlétisme, Fernand Nkero et Virginie Aymard en judo, Anthony Obame et Urgence Mouega Mouega en taekwondo. Une liste susceptible de s’allonger, parce que Solidarité olympique ayant laissé une fenêtre pour un deuxième lot d’allocations boursières pour lequel des dossiers Vert-Jaune-Bleu sont positionnés.

Le basket-ball est la principale discipline en attente d’une aide en principe réservée aux disciplines individuelles et bien plus importante que la subvention pour athlètes de niveau continental qui comptait huit bénéficiaires au Gabon durant le quadriennal 2017-2021.

J.A.L

Libreville/Gabon