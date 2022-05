Mondiaux d'athlétisme : Maganga Gorra se rapproche des minima sur 200 m !

World Athletics, l'instance dirigeante de l'athlétisme au niveau mondial, organise du 15 au 24 juillet 2022, au stade Hayward Field, à Eugene, dans l'État d'Oregon, aux Etats-Unis, la 18e édition des Championnats du monde d'athlétisme. Pour y prendre part, les sprinteurs doivent réaliser des minima. Ainsi, sur 200 m, le temps requis est de 20.24. À défaut de figurer parmi les 50 meilleurs sprinteurs au monde, qualifiés d'office.

Ainsi, le week-end dernier, notre compatriote Guy Maganga Gorra était en Virginie. Aligné sur 100 m, "Nash" a terminé troisième avec un temps de 10.39. Sur 200 m, sa distance de prédilection, le champion gabonais a terminé la course en tête avec un chrono de 20.67. "Sur 200 m, la course fut difficile. Mais j'ai tout de même terminé à la première place avec un temps de 20.67. J'ai donc amélioré ma performance par rapport au temps de mon dernier meeting qui était de 20.77. Je ne suis donc plus loin des minima", informe Guy Maganga Gorra, qui a au passage indiqué tout faire pour être présent à Eugene le 15 juillet prochain.

Willy NDONG

Libreville/Gabon