Les travaux du poste 90/20 kV de Ntchengué achevés

Dans le cadre des missions interministérielles initiées par la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, le ministre d’État en charge de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilie-By-Nze, a conduit une importante délégation à Port-Gentil dans l’Ogooué-Maritime. Composée du ministre de la Formation professionnelle, Raphaël Ngazouze, et du ministre des Travaux publics, de l'Equipement et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi, cette mission interministérielle avait pour but de s'assurer de la fin des travaux de construction de la ligne 90 kV centrale Cap Lopez/Ntchengué, et du poste 90-20 kV, réalisés par la Société de Patrimoine d'une part, avant de vérifier d'autre part, que le nouveau Centre de formation professionnelle multisectoriel de Ntchengué disposera bien d'une alimentation en eau et en électricité dans les mois à venir.

Cette mission devait en outre se pencher sur la problématique de la finalisation de l'aménagement du tronçon routier restant à bitumer sur l'axe Forasol/Mbega, long d'environ 10 km. Accompagnés du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong, les membres du gouvernement ont pu se rendre compte de l'effectivité de la mise sous tension du poste 90/20 kV de Ntchengué. Ce qui signifie que les travaux sont bien achevés et que la SEEG peut désormais procéder aux extensions de réseaux moyenne et basse tensions, afin d'alimenter toute la zone sud de Port-Gentil, ce qui inclut le stade Michel Essonghe et ses environs, de même que le centre de formation professionnelle.

Sur ce site, le directeur général de la SEEG, Gustave Aimé Mayi, et ses équipes ont rassuré les membres du gouvernement quant aux solutions transitoires que leur entreprise entend mettre en œuvre pour le fonctionnement optimum du CFPP, avant la finalisation des travaux définitifs de raccordement eau et électricité d'ici le mois de novembre 2022. Quant à l'aménagement du tronçon Forasol/Mbega, le ministre des Travaux publics a pu à nouveau en évaluer l'ampleur, afin de soumettre des propositions à l'arbitrage des plus hautes autorités.

GMNN

Libreville/Gabon