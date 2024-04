Moanda : “Moanda Basket” présente son trophée de champion du Gabon aux populations

Vainqueur de la coupe du Gabon de basket-ball à Libreville, lors de la finale disputée le 1er avril contre “Espoir Basket” de Libreville, “Moanda Basket, l'équipe locale, a présenté son trophée de champion samedi dernier aux populations du chef-lieu du département de la Lebombi-Leyou.

Il faut dire que le retour au bercail après ce sacre restera un moment inoubliable pour les protégés du président Arnauld Lébomo. Le tour qui a suivi, à travers les principales artères de la ville minière, a été une exaltation de bon aloi. Une liesse populaire.

De la gare ferroviaire de Moanda jusqu'au centre-ville, c’est un véritable déferlement de Moandais. Les champions étaient congratulés par des grappes humaines présentes le long des rues menant vers les quartiers Oasis, Moanda 3, Rio, Grand-Marché, Carrefour-Onkoula, etc.

Les dignes ambassadeurs sportifs de la “Ville des oiseaux” ont donc été accueillis triomphalement. À certains endroits, ils rivalisaient d'ardeur en dansant avec les commerçantes, leurs mamans locales.

Très enjoué, le directeur provincial de la Jeunesse et des Sports dans le Haut-Ogooué, Emery Elingui Ogandaga, a présenté le trophée de champion aux délégués spéciaux et aux chefs de quartier de Moanda à l'esplanade de la mairie locale.

“Ce trophée, nous le dédions à un aîné, qui n'est autre que l'ancien basketteur natif de Moanda qui nous a quitté, en la personne de Carmel Mikolo, affectueusement appelé Grand Mino".

Non sans ajouter que c'est aussi le trophée de tous les fils et filles de Moanda et de la Lebombi-Leyou, sans distinction aucune.

Arnaud MIHINDOU MOMBO

Moanda/Gabon