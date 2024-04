Ligue de l'Estuaire : première défaite de la saison pour Sporting club Nyanga

Tenant du titre et leader incontesté du championnat de la Ligue de l'Estuaire, le Sporting club Nyanga a subi sa première défaite de la saison. C'était vendredi dernier au stade de la Cité-des-Ailes contre l'AJA (0-1), dans le cadre de la 17e journée.

En dépit de cette contre-performance, les Nynois conservent leur statut (avec 42 points, +36). Alors que leur bourreau (9e, 21 points, -13) en a profité pour prendre ses distances avec la zone rouge. Family FC a également été surpris par FFAL (7e, 25 points, +6) sur le score de 2-0.

La bande à Constant Tamboucha chute à la 3e place (36 points, +30). Vainqueur d'Aston-Villa (12e, 10 points, -24) par 3-0, Élite football culture (38 points, +13) s'empare de la place de dauphin.

Au pied du podium, Littoral FC (4e, 35 points, +22) s'est de son côté relancé dans la course aux accessits en battant le TP Akwembe (2- 1) qui descend à la 6e place (27 points, +6) . De son côté, Badji FC repart de l'avant face à Talents d'or (5-1).

Avec le succès, les poulains de Davy Onkassa mettent fin à une série de trois matches (2 nuls et 1 défaite) sans victoire et se hissent à la 5e place (28 points +9). Enfin, la rencontre entre Assom GR (10e, 18 points +8) et AS Durembu (14e, 2 points -34), s'est soldée par un nul (2-2).

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon