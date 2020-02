Can : Gabon-Gambie avancé au 26 mars

Le sélectionneur Patrice Neveu et ses joueurs apprécieront : l'acte 1 mettant aux prises le Gabon à la Gambie, dans le cadre de la 3e journée de l'ultime phase des qualifications de la coupe d'Afrique des nations (Can) 2021 de football, a été avancée d'un jour.

Initialement prévue le 27 mars, l'opposition entre les Panthères et les Scorpions se disputera finalement le 26 mars prochain (20 heures) à Franceville. Ce changement de date intervient suite à une entente entre la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) et la fédération gambienne, en accord avec la Confédération africaine de football (Caf) et du diffuseur du match.

La rencontre retour quant à elle, initialement prévue le 31 mars, se jouera finalement le 30 mars (16 heures) à Banjul.

La liste des Panthères devrait être connue le 6 mars, en perspective de cette double confrontation capitale pour la suite de la campagne qualificative. Avant les décisives secondes manches contre la République Démocratique du Congo (en juin) et l'Angola (en septembre), pas de droit à l'erreur, surtout à domicile, pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires.

Ce d'autant plus que la Gambie tient solidement les rênes de la poule D, après un succès en Angola (3 – 1) et un match nul à la maison face à la RDC (2 - 2). Ce, malgré son statut de 159e nation mondiale (46e sur le plan africain) au dernier classement Fifa.



James Angelo LOUNDOU



