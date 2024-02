CAN 2023/ Demi-finales : Une affaire d'anciens champions

CETTE CAN 2023 de folie se poursuit en Côte d'Ivoire et se rapproche de son épilogue. Deux demi-finales inédites vont se disputer ce soir opposant d'anciens champions. Nigeria-Afrique du Sud à 18 heures au stade de la Paix à Bouaké et RD Congo-Côte-d'Ivoire à 21 heures au Stade Alassane-Ouattara d'Abidjan. En quête d'un 4e titre après 1980, 1994 et 2013, le Nigeria partira avec les faveurs des pronostics contre l'Afrique du Sud.

Les Super Eagles sont même peut-être les favoris de cette fin de CAN 2023. Ils compteront une nouvelle fois sur Ademola Lookman, buteur décisif contre l'Angola (1-0) en quarts de finale. Mais, ils se méfieront des Bafana Bafana, tombeurs du Maroc (2-0) en 8e de finale et présents dans le dernier carré pour la première fois depuis l'an 2000, qui veulent coûte que coûte soulever ce trophée pour la 2e fois après 1996 à domicile. Portée par une ferveur d'envergure, la Côte d'Ivoire n'a plus que deux marches à gravir pour rafler une 3e CAN, après 1992 et 2015 tant elle semble destinée à aller au bout à la maison.

On pensait que les Éléphants allaient sortir d'entrée, fessés par la Guinée équatoriale (0-4), et puis ils se sont qualifiés en 8e en faisant partie des meilleurs 3e du tournoi. Ils ont enchaîné deux miracles face au Sénégal et au Mali et vont maintenant se mesurer à la RD Congo qui a soulevé le trophée à deux reprises (1968, 1974). Auteurs de 4 matches nuls et une victoire dans cette compétition, les Léopards toujours invaincus, peuvent croire en leur bonne étoile.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon