Football : les vérités d'Aubameyang sur Mouyouma

Lauréat du Prix Marc-Vivien Foé, édition 2024, lundi 13 mai dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a profité d’une interview accordée à RFI pour se livrer pour la première fois sur sa brouille supposée avec le sélec tionneur national Thierry Mouyouma.

Une brouille montée de toutes pièces par des intermédiaires, a-t-il confié. “Ce sont les gens qui créent des tensions inutiles, en fait. Des gens qui, souvent, créent des choses de toutes pièces alors qu'il n'y a rien. La preuve, Mouyouma est venu ici".

"On lui a fait croire que j'étais quelqu'un qui se prenait peut-être pour un autre, et moi, on me faisait croire qu'il faisait semblant de me joindre, etc. Donc, je pense que ce sont plus les gens qui font du bruit”, a révélé l’homme aux 29 buts et 11 passes décisives en 49 apparitions cette saison avec l'Olympique de Marseille.

Rappelons que fin mars écoulé, les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois, cinq mois après l’arrivée de Mouyouma sur le banc des Panthères du Gabon.

Un rendez-vous très attendu depuis que l’ancien de Chelsea s’est absenté du ras semblement d’octobre 2023 sans venir faire constater sa blessure.

Une défection combinée à sa non-convocation en novembre 2023 puis en mars 2024, qui a alimenté les spéculations au sujet d’un possible froid avec le technicien. D’après le principal intéressé, une discussion a bien eu lieu.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon