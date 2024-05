Hôtel de Ville : vers un nouveau modèle de gouvernance

À l'initiative des nouvelles autorités municipales de Libreville, un Comité ad hoc en charge de l'élaboration d'un document de stratégie relative à l'amélioration de la gouvernance de la capitale gabonaise avait été mis en place.

Celui-ci a mené une réflexion à partir de quatre axes relatifs au cahier des charges que le président de la Transition a confié au délégué spécial en charge de la gestion de ladite commune, le général Jude Ibrahim Rapontchombo.

À savoir : la salubrité publique, l'assainissement des finances, la modernisation de la masse salariale et la gestion des ressources humaines, et les infrastructures… Les travaux dudit Comité ad hoc bouclés, le document stratégique élaboré a été récemment remis au général Rapontchombo.

"À la lecture des résultats de ces travaux nous avons pu apercevoir que concernant les quatre axes qui constituent les piliers de mon plan d’action et qui ont de fait servi d’appui à ce travail une analyse pertinente a été faite", a-til déclaré, manifestement satisfait des projets proposés en guise de recommandations.

Et le délégué spécial de poursuivre : "Je salue pour m’en réjouir la qualité de votre travail et vous remercie d’en être parvenu à terme, et je puis donc vous assurer qu’il en sera fait bon usage".

Pour sa part, comme pour expr imer ses attentes, le représentant du Comité ad hoc a déclaré : "Le travail il est là, il est palpable, il est concret et c’est sur ce travail-là qu’on va s’appuyer pour pouvoir redéfinir une nouvelle offre de gouvernance".

Selon le général Jude Ibrahim Rapontchombo, ce document contient des réformes qui vont permettre de restructurer l'administration et aider les autorités municipales à mieux se projeter.

Les Librevillois ont pris date.

O'N.

Libreville/Gabon