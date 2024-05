Municipalité : Le syndicat des travailleurs de la mairie officiellement installé

Après près de 20 ans d’absence d’un syndicat des travailleurs à la municipalité de Franceville, le bureau du syndicat des travailleurs de la mairie de Franceville (SYTRAMF) a été officiellement installé vendredi 17 mai 2024, à l’hôtel de ville, en présence du délégué spécial de la commune, Dominique Christian Ndjogho Cognot, de ses adjoints et de plusieurs agents de la mairie.

C’est le secrétaire confédéral chargé du dialogue social de la confédération syndicale gabonaise (Cosyga), Brice Ngomanda qui a procédé à l’installation de la présidente du SYTRAMF, en la personne de Lydie Flore Okoumba Mavoumakema. Laquelle fraîchement installée a procédé à son tour, à l’installation des membres de son bureau. A savoir, le secrétaire général Henri Serge Moumbana et son adjoint, la trésorière générale Franchilia Ambengat et son adjoint, le commissaire au compte Tiburce Mbina et son adjoint ainsi que les membres du bureau.

Ce syndicat bien que nouveau-né parmi les partenaires sociaux, est affilié à la Cosyga, l’une des plus anciennes confédérations syndicales au Gabon. De fait, elle bénéficie de son accompagnement. Occasion pour le secrétaire confédéral de rappeler à l’assistance que le syndicat est régie par le code du travail et que le syndicat et le patronat ne sont pas des adversaires, ni des espions l’un de l’autre.

« Les plus hautes autorités du bureau international du travail parlent du salaire vital. Cela veut dire qu’il n’est plus question de se limiter au Smig, il est question de faire une étude du marché » a souligné Brice Ngomanda. Le premier cheval de bataille de ce syndicat sera l’accès à un salaire vital. Leur permettant de nourrir convenablement leurs familles, de se soigner, de se loger et d’éduquer leur progéniture. Mais, avec le dialogue en prime.

« Nous disons au bureau d’avoir toujours le dialogue comme premier recours et non la grève. La grève c’est lorsqu’on a utilisé tous les moyens de communication et qu’on n’a pas trouvé la solution. Nous allons accompagner ce bureau dans le dialogue pour résoudre tous les problèmes », a rassuré le secrétaire confédéral.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon