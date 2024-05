Pêche : Réouverture des activités après plusieurs mois

Fermées depuis le 15 mars par décision du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les activités de la pêche peuvent de nouveau se pratiquer dans les eaux de l'Estuaire du Komo.

L'annonce en a été faite sur les antennes de Gabon 1re, le 16 mai 2024, par le directeur général de la Pêche et de l'Aquaculture, Brice Didier Celce Koumba Mambert.

Cette annonce a été appuyée par une décision du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, datant du 16 mai, dont l'article 1 stipule que "la présente décision porte réouverture de l'Estuaire du Komo et ses affluents aux activités de la pêche et de l'aquaculture".

Flavie DURO FRANCO

Libreville/Gabon