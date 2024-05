Travaux de voirie : l’axe STFO-La Peyrie-Poste d’Akébé réhabilité

L'avenue Joseph-Ngoua, cette voie partant des feux tricolores STFO à La Peyrie, avec son prolongement à la poste d’Akébé, dans le 3e arrondissement de Libreville, est désormais praticable en toute saison.

La circulation automobile est depuis quelques jours redevenue fluide, grâce au Consortium international des travaux publics (CITP), une petite et moyenne entreprise (PME) gabonaise commise à cet effet par les nouvelles autorités pour réhabiliter certains axes routiers à travers Libreville.

Travaux de terrassement pour supprimer tous les endroits en mauvais état constitués des creux et autres crevasses causés par l'affaissement du goudron, couverture de l’ensemble de la route avec du gravier de 0,25 compacté à l’aide d’une machine de puissance BW120 et du bé ton armé d’une épaisseur de 20 centimètres pour la couche de roulement.

Une ingéniosité qui devrait garantir la durabilité de toutes ces routes actuellement en réhabilitation sur l’ensemble de la capitale.

Les riverains et autres usagers saluent vivement les autorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pour ces travaux d’Hercule qu’elles ont lancés et qui viennent à point nommé booster la vie socio-économique du pays.

Isaac MUKETA MUELE

Libreville/Gabon