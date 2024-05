Golf/39e Open de Libreville : 6 Gabonais passent le cut des Professionnels

Brice Moukagni (145 coups sur deux jours, 73 et 72), Antoine Ousmane Ndong (147, 75 et 72), Pharel Youmbouabomo (153, 78 et 75), André Ntoutoume (156, 83 et 73), Adrien Spaymant (156, 78 deux fois) et Fréjus Gnaka (158, 81 et 77) sont parvenus à franchir l'écueil vers la phase ultime de l'Open international de Libreville.

Sur les dix-neuf ambassadeurs gabonais de la catégorie Professionnels qui ont pris le départ de la 39e édition sur le parcours du Golf Club Mindoube, ils sont ceux qui vont continuer à lutter ce week-end contre la très forte concurrence venue de l'étranger.

Laquelle compte, en première ligne, Visitor Mapwanya, le tenant du titre qui a mené le grand train jusqu'au cut. Le Zimbabwéen (67 + 69 = 136), qui a d'entrée affirmé ses ambitions, devance d'un coup le Camerounais Pristhy Nji Fon (70 + 67 = 137), auteur d'une belle deuxième journée de compétition.

Tout comme le Zambien Sidney Wemba (71 + 67 = 138), qui complète un podium au pied duquel se pose le Ghanéen Vincent Torgah Nyamador (74 + 69 = 143), accusant un retard à l'allumage et ayant deux jours pour rattraper un passif quasi rédhibitoire (7 coups) sur Mapwanya.

Notons enfin que dans le tableau féminin, Léo Ndjobouela, unique Gabonaise en lice, a redressé hier une entame ratée. Elle reste toutefois à bonne distance de la Sud-Africaine Myeki Zethu qui domine le classement, au terme d'une journée qui a vu l'entrée en matière de la catégorie Amateurs.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon