Lambaréné : un trentenaire meurt noyé dans l’Ogooué

Fagui Mboula Mabiala, Gabonais, la trentaine d'années, a été emporté, le 13 mai dernier à Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, par les eaux troubles de l'Ogooué.

Les faits se sont produits au centre de pêche, sis dans le 1er arrondissement de la ville du Grand Blanc. Selon des témoignages concordants, Fagui Mboula Mabiala serait arrivé au centre de pêche après avoir passé un moment quelque peu arrosé avec des amis.

Soudainement, il aurait manifesté le désir ardent de prendre un bain dans l’Ogooué. Une initiative à laquelle les témoins se sont farouchement opposés. Sauf que le trentenaire aurait eu raison de ses contradicteurs.

Il se serait ainsi déshabillé, avant de partir, accompagné de l’un des témoins. Lequel serait, peu de temps après, revenu alerter les autres relativement à sa disparition dans les flots.

Et Yvon, un des témoins, de confier : "Il était en train d’aller au large à notre arrivée. Je me souviens de sa dernière parole, à savoir " là où je suis, il y a un tourbillon fort, qui m’entraîne". Aussitôt, nous nous sommes dirigés vers une pirogue accostée, dans le but de la détacher. Hélas, il était déjà trop tard."

Jusqu'à l'heure du bouclage de cette édition, les recherches financées par la famille et les amis du disparu sont demeurées infructueuses.

Depuis l'incident, les proches de Fagui Mboula Mabiala se recueillent au centre de pêche, non sans nourrir l'espoir de le voir réapparaître en vie.

Paterne N’DOUNDA

Lambaréné/Gabon