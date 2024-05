Judo : Ndella et Manga DFIP au sommet de la hiérarchie nationale chez les jeunes

Si les clubs ASCCTG de Port-Gentil (3 médailles d'or) Manga DFIP (2), Pan therazzia (1) et Zen So'o (1) ont jusqu'au bout contesté Ndella (3 or, 1 argent et 2 bronze) chez les Juniors, comme l'ont également fait Zen So'o (2 or, 1 argent, 3 bronze), le champion sortant, Pantherazzia (2 or, 1 bronze) et Gena (2 or) pour Manga DFIP (2 or, 2 argent, 2 bronze) sur le circuit des Cadets, les deux écuries n'ont pas moins terminé sur la plus haute marche du podium des championnats nationaux organisés le 11 mai écoulé au gymnase d'Oloumi.

Sous la houlette de son international gabonais Abdoul Aziz Gotalowia (-66 kg), le club de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) a conservé son titre et confirmé qu'il reste une place forte du judo sur l'échiquier national.

Quand bien même son dauphin venu, comme le Stade Mandji, de la capitale économique du Gabon a confirmé ses bonnes dispositions.

Pour sa part, la section de Manga basée à Owendo a encore pris le pas sur celle de Moanda, pour porter haut le flambeau de la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog) chez les Cadets, dans une compétition qui a regroupé trois ligues (Estuaire, Haut Ogooué et Ogooué-Maritime), 35 clubs (filles et garçons confondus).

En présence des membres du bureau exécutif de la Fédération gabonaise de judo et de ju-jitsu, ainsi que ceux de la Direction technique nationale qui ont pu cocher des noms dans la perspective des prochains rendez-vous internationaux juniors et cadets.

J.A.L

Libreville/Gabon