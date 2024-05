Fin d'“Obangame Express 2024” sur une note de satisfaction

L'exercice multidimensionnel "Obangame Express 2024" qu’a abrité le Gabon du 6 au 17 mai 2024, s'est achevé ce vendredi 17 mai 2024.

La cérémonie de clôture que présidait le secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Tsamba Moubeyi, s'est déroulée au mess des Forces armées gabonaises (FAG).

A cette occasion, au nom de la ministre de la Défense nationale empêchée, le général Tsamba Moubeyi a exprimé sa satisfaction du fait du bon déroulement de la 13e édition de l'exercice "Obangame Express 2024".

Avant de reconnaître que cet exercice demeure "une grande opération de sécurisation maritime qui implique plusieurs navires de guerre et d'aéronefs des pays du Golfe de Guinée et partenaires occidentaux".

Non sans saluer le professionnalisme dont ont fait montre tous les participants pendant les opérations, notamment ceux ayant assuré la direction de l'exercice (Direx) et l'ensemble des unités militaires et services civils qui coordonnaient les opérations depuis le poste de commandement crise (PC Crise).

Il faut souligner que cette édition “Obangame Express 2024”, sponsorisée par le Commandement américain pour l'Afrique (US Africom) et mise en oeuvre par sa composante navale (US NAVAF), a enregistré plus d'une vingtaine de pays du Golfe de Guinée. Au-delà de la mise en scène des scénarios d'actes illicites en mer retenus, il faut dire que la manoeuvre a été confrontée à des situations réelles.

"En fait, il y avait quatre situations réelles qui se sont présentées où on a fait une pause. Il y avait donc 3 cas de bateaux d'immigrants, 2 cas au Sénégal, 1 cas au Cap-Vert et un autre cas d'un bateau qui est rentré dans une zone d'un pays sans permission, notamment en Sierra Leone. Et tous les pays hôtes sont promptement intervenus pour les neutraliser", a indiqué le capitaine de vaisseau Patel, par ailleurs directeur de l'exercice.

Ce qui démontre l'importance de l'exercice "Obangame Express".

Charly NYAMAANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon