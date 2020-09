Athlétisme : enfin le bout du tunnel

Après plusieurs années d'inactivités, du fait, entre autres, de l'inertie de l'ancien bureau fédéral, les principaux acteurs de l'athlétisme gabonais peuvent pousser un ouf de soulagement.

Et pour cause : la Confédération africaine d'athlétisme, en accord avec World Athélic, l'organe dirigeant de l'athlétisme mondial, et à la lumière du rapport présenté par le Comité d'organisation des assemblées générales de la Fédération gabonaise d'athlétisme, a validé le collège électoral devant élire le prochain comité exécutif de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Selon une source autorisée et digne de foi, "cette élection aura lieu à la fin de ce mois de septembre".

Ainsi, sont électeurs les six clubs de l'Estuaire (3) et du Haut-Ogooué (3). Auxquels il faudra ajouter les deux présidents desdites ligues nouvellement élus, en plus des athlètes ayant participé au moins une fois aux Jeux olympiques et aux championnats du monde d'athlétisme. Les clubs de l'Estuaire devant prendre part aux votes sont : Club Génie militaire, Académie sportive de Nialy et Louis Bigmann athlétique club. Pour le compte du Haut-Ogooué, seuls les clubs de Manga athlétique club, CES Mamadou Lewo et Lema athlétique club seront autorisés à voter.

Les anciens athlètes, Wilfried Bingangoye (100 m), Marlyse Nsourou (800 m), Ruddy Zang Milama (100 m), Charles Tayot (relais), Éric Ebang Zue (relais), Gisèle Ongolo (100 m), Hilaire Onwenlele (hauteur), François Reteno (longueur), Geneviève Obone (100 m), Daniel Ololo (110 haies), Léonard Madinda, Hugues Kombila, Alphonse Miyoubi, Tiburce Mboumba (tous marathoniens), et Guy Maganga Gorra (100 m), sont autorisés à prendre part au vote.

Occasion ici de saluer le travail accompli par le ministère des Sports et le Comité d'organisation des assemblées générales de la Fédération gabonaise d'athlétisme, qui ont tout mis en œuvre pour que ce processus de normalisation aille à son terme.



Willy NDONG



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport