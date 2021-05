Après le verdict dans l'affaire Kanga : Pierre-Alain Mounguengui joue la carte de l"apaisement"

AU lendemain du verdict de la Confédération africaine de football (Caf) qui a blanchi Guelor Kanga et la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), face aux accusations portées par la Fédération congolaise de football (Fécofa), Pierre-Alain Mounguengui, le président de la Fégafoot, a posté sur sa page Facebook un message d'apaisement et de réconciliation. Rappelant au passage les liens séculaires unissant le Gabon et la RD Congo, ainsi que les valeurs véhiculées par le football.

'' Il ne faut jamais oublier la notion de Fair-play dans le football. À l’annonce de la composition du groupe D des éliminatoires de la Can Total Cameroun 2021, j’avais émis le vœu de voir la RDC et le Gabon, à juste titre, se qualifier pour la phase finale. Dans tous les cas, l'histoire plaidait pour eux, et l'Angola dans une moindre mesure. Cette qualification aurait donné davantage de places à l’Uniffac dans une Can qui se jouera à domicile. Mais, souvenez-vous, le Cameroun était absent en 2012 au Gabon, avant de venir soulever le trophée en 2017 en toute sportivité au stade de l'Amitié. Pour cette aventure, entre nos souhaits de voir les Léopards au Cameroun et la réalité du terrain, la Gambie est passée par là pour déjouer les pronostics et priver notre zone d'un grand habitué de la compétition. Au-delà de la confrontation juridico-sportive voire médiatique qui a conduit deux pays frères à l'arbitrage de la Caf, il faut voir une contradiction ponctuelle et le triomphe du football qui défend les valeurs de paix et d'unité. Cet épisode est désormais dans les poubelles de l'histoire. J'invite les frères Congolais et Gabonais à tourner cette page, en pensant à l'amitié historique de nos deux pays, sans verser dans la haine et la rancune sur les réseaux sociaux. Le football est là pour unir et non pour diviser.''