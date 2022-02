Ntoum : le budget de la mairie adopté à plus d'un milliard 381 millions

Le Conseil municipal de la commune de Ntoum, chef-lieu du département du Komo-Mondah dans la province de l'Estuaire, située à 38 km de la capitale gabonaise Libreville, a tenu, le 28 janvier dernier, sa session ordinaire consacrée à l'examen et au vote du budget primitif exercice 2 022. Les travaux étaient présidés par le maire, Juste Parfait Biyogo b'Otogo. En présence du préfet du département du Komo-Mondah, Yves Yassima. Au terme d'échanges constructifs, ledit budget a été adopté, en recettes et en dépenses, à la somme de 1 milliard 381 millions 279 mille 886 F CFA contre 1 milliard 143 millions 331 mille 484 F en 2021. Soit une augmentation de 273 millions 948 mille 402 FCFA. Un projet de budget salué par les 51 conseillers municipaux présents à la session ordinaire sur les 53 que compte cette collectivité locale. "Nous saluons les efforts fournis par le bureau du Conseil municipal de Ntoum piloté par Juste Parfait Biyogo b'Otogo", a déclaré un conseiller municipal.

Le budget voté comprend les recettes propres, l'apport balance d'entrée, la subvention des élus locaux, la subvention pour la collecte des ordures ménagères, les subventions de relèvement salarial, autres subventions et la ristourne. "J'interpelle, une fois de plus, les conseillers municipaux de Ntoum à faire davantage du lobbying auprès des investisseurs et des autorités de notre pays pour mener à terme les projets que nous avons votés au cours des exercices 2019, 2 020 et 2021, et qui ont été pour la plupart reconduits en 2022 ", a souligné le maire Biyogo b'Otogo.

Prosper Sax NZE BEKALE

Ntoum/Gabon