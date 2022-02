La 1re session criminelle ordinaire 2021-2022 : ouverture ce jeudi matin

Une trentaine d'affaires attendent d'être jugées, dont certaines datant de… 2 012. D'où l'on perçoit la volonté des autorités judiciaires d'abréger cette très longue prévention des accusés afin qu'ils connaissent – enfin – leur dénouement judiciaire. Ces dossiers seront examinés pendant la première session criminelle ordinaire de l'année judiciaire 2021-2022 qui s'ouvre ce jeudi 3 février 2022 au Palais de Justice de Libreville, pour se terminer le vendredi 18 mars 2022.

Elle aura à traiter et juger une trentaine de dossiers dont certains attendent depuis longtemps leurs conclusions judiciaires. L'éventail des crimes dont devront répondre de nombreux accusés est large. Il comprend les " vols qualifiés et association de malfaiteurs, défaut de carte de séjour ; viols sur mineures de moins de 15 ans ; viol avec violences ; tentative de viol sur mineure de moins de 15 ans et défaut de carte de séjour ; vol avec arme ; coups mortels ; complicité de vol qualifié et association de malfaiteurs ; vol qualifié avec torture, association de malfaiteurs et défaut de carte de séjour ; meurtre et défaut de carte de séjour ; assassinat".

C'est justement par le crime d'assassinat que débute cette session criminelle avec " l'affaire Ministère public et Eko Mvoume contre Massandé Claude Émery ", défendu par Me Hugues-Désiré Boguikouma pour "assassinat et instigation à l'assassinat ".

La Rédaction

Libreville/Gabon