Franceville : À la tête du CHUAB, le médecin Colonel Edmery Mpouho Ntsounga veut faire bouger les lignes

Nommé le 02 mars dernier par conseil des ministres, le directeur général du centre hospitalier Universitaire Amissa Bongo (Chuab), colonel médecin Edmery Mpouho Ntsougha a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions mercredi 20 mars 2024, par le gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga, au cours d’une cérémonie solennelle.

Laquelle cérémonie a eu lieu dans la salle de banquet du gouvernorat en présence du directeur régional de santé sud-est, des responsables administratifs, militaires et religieux. Il remplace à ce poste, le docteur André Ntchoreret Olusegun qui a passé huit années à la tête de cet hôpital. Des années marquées par un travail passionné, d’où les félicitations et remerciements du gouverneur au nom des populations. Dans son mot de circonstance, le directeur général entrant a invité le personnel de santé à ensemble redoubler d’effort afin de permettre à l’hôpital Amissa de grandir et d’offrir des prestations de qualités aux usagers.

« J’attacherai un grand intérêt au respect de l’institution et des collaborateurs. Le respect mutuel est gage de réussite et de dévotion dans toute entreprise », a-t-il signifié. Le gouverneur a également saisi l’occasion pour apporter quelques appréciations face aux dérives observées chez la plus part des agents de santé.

« Qu’il s’agisse d’avantage de la façon dont les praticiens se livrent à l’exercice de leur métier, ce que nous tardons à rattraper et qui est laborieux ce sont nos mentalités. La santé comme l’Education sont des métiers humanistes. Durant cette période de transition que traverse notre pays, chacun est interpelé dans sa place et dans son rôle. Soyons des sources d’inspiration pour les autres, car c’est la société qui gagne », a souligné Jacques Denis Tsanga. Tel un maçon au pied du mur, les populations attendent du Colonel le changement de l’image du ‘Mouroir ‘que s’était donné l’hôpital Amissa Bongo.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon