Assises de la carte scolaire provinciale : Un besoin criard en enseignants, logements, salles de classes

Le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga, a présidé vendredi 5 avril 2024, au gouvernorat de Franceville, l’édition 2024 des assises provinciales de la carte scolaire.

Les travaux ouverts et clos par l’administrateur altogogéen, ont permis aux personnels de l’Education nationale d’examiner autour des ateliers, la situation du système éducatif, dans cette partie du Gabon.

Pour se faire, deux commissions ont constitué les travaux, notamment celle liée à l’enseignement public et celle relative à l’enseignement privé laïc.

Le panel de la première commission était axé sur la construction des établissements scolaires, les extensions et réhabilitation, l’équipement des infrastructures, les ressources humaines en termes d’enseignants, au pré primaire, primaire et secondaire.

Pour ce qui est de la commission de l’enseignement privé laïc, 14 dossiers de demande d’habilitation à fonder et autorisation à ouvrir ont été examinés.

A l’issus des travaux, ces derniers ont été jugés recevables. Dans son rapport général, Alain Lekouangoye, a fait le rendu de toutes les commissions.

Il est à retenir que le besoin en personnel enseignants est criard, il faut la réfection et construction de logements, de salles de classes, latrines ou wc modernes, de barrières, des bureaux, extension et construction des salles de classes, équipement et mobiliers, extension du CDI, plateaux sportif, salle de professeurs, préau, foyer, salle polyvalente, etc. aussi bien dans l’enseignement général que technique de la province.

« Je vous exhorte à toujours bien faire votre travail, en dépit des difficultés. Soyez plus engagés, plus de sérieux, pour que votre travail porte les fruits dont serez fiers », a indiqué Jacques Denis Tsanga.

Le Haut-Ogooué compte 46 établissements secondaires, 199 primaires, 429 salles pré primaires, puis 3 établissements techniques, tous publics.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon