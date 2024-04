Grâce présidentielle : des détenus recouvrent la liberté à Franceville

Conformément au décret numéro 0142/PR/MJGS, du 29 mars 2024, 220 détenus de la prison centrale de Franceville, sur 290 condamnés existants, ont bénéficié de la remise gracieuse de peine lundi 1er avril 2024. Cependant, sur ce nombre, 94 détenus ont bénéficié de la libération totale, tandis que 86 ont eu droit à des remises partielles des peines, ainsi que 40 autres a des remises partielles avec réduction de peine.

C’était en la faveur d’une cérémonie officielle, présidée par le premier administrateur altogovéen, Jacques Denis Tsanga, au centre pénitentiaire de Yéné. La remise gracieuse de peine qui découle de la grâce présidentielle, s’est déroulée en présence des autorités judiciaires et militaires de Haut-Ogooué.

Parmi lesquelles le procureur de la République Euphrasie Ayemingui, le procureur général près la cour d’appel judiciaire de Franceville, Berthin Methomat, les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, a l’occurrence le directeur régional sud de la sécurité pénitentiaire, Colonel Stéphane-Jean Tchizinga. De ce fait, les 94 bénéficiaires de la remise totale, parmi lesquels une femme, ont reçu chacun un certificat de libération des mains des autorités locales.

La grâce présidentielle a été bénéfique aux femmes ayant des enfants, et mineurs non récidivistes, condamnées pour délit ; Aux détenus condamnés à perpétuité, lesquels ont eu une commutation de peine à trente ans ; Aux détenus condamnés à la réclusion criminelle à temps, qui ont eu une remise de peine de trois ans ; Aux détenus âgés au moins de 70 ans et condamnés à la réclusion criminelle à temps, qui ont obtenu une remise totale de peine. Ces derniers ont été invités à plus de responsabilité envers eux-mêmes et la société.

« En ce lundi de Pâque, on peut considérer que vous êtes aussi des ressuscités. Je vous exhorte à vous amender afin de retrouver votre place dans la société. Revisitez votre logiciel de pensées et de comportement pour retrouver la qualité d’un citoyen honnête et responsable… », a martelé le gouverneur.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon