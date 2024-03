CHUAB : les honneurs du personnel à l’ancienne et nouvelle direction générale

Après la cérémonie d’installation du nouveau directeur général du centre hospitalier Universitaire Amissa Bongo (Chuab), le médecin colonel Edmery Mpouho Ntsougha, le personnel de santé du Chuab a organisé sur le hall de l’hôpital , mercredi 20 mars dernier, une cérémonie d’au revoir au directeur général sortant, Dr André Ntchoreret olusgun, après huit années de service à la tête de cet hôpital.

C’était également l’occasion pour ces derniers d’accueillir chaleureusement le nouveau directeur général. La cérémonie a eue lieu en présence du président du conseil d’administration du Chuab, Jules kami, du directeur régional de santé Sud-Est, Iris Kevin Ivala et de plusieurs invités.

Comme temps forts de cette cérémonie, la remise des présents prévus par le personnel pour, d’une part remercier l’ancien DG et d’autre part souhaiter la bienvenue à l’impétrant. Deux tableaux, dont l’un portant les armoiries du Gabon ont été offerts au Dr André Ntchoreret, et un tableau portant l’image d’un éléphant a été destiné au médecin colonel, comme symbole de puissance et de force. Le médecin colonel Edmery Mpouho est médecin spécialisé dans la santé publique. Avant d’être nommé, il occupait la fonction de chef de la coordination médicale et médecin du personnel à l’hôpital d’instruction des armées d’Akanda. Occasion pour le DRS de donner quelques instructions au personnel.

« Je vous invite à une collaboration franche, au devoir de soumission, au respect du caractère impersonnel de l’administration. Je tiens au respect des règles de procédures. Le principe fondamental de l’hôpital c’est l’intérêt général. C’est ce qui va à l’endroit du malade. Nous avons besoin des travailleurs, des personnes disponibles… » a dit Ivala. Le Dr Ntchoreret ayant marqué son parcours à Amissa, au travers de sa passion du travail, a eu un bilan élogieux. Mais beaucoup reste à faire dans cet hôpital en termes d’accueil.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon