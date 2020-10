UA-CER-MR : Ali Bongo Ondimba porte la voix de la sous-région

Cette rencontre de haut niveau fait suite à la première rencontre de coordination tenue à Niamey, au Niger, en juillet 2018. Laquelle était axée essentiellement sur l'examen et l'adoption du projet de Déclaration de la deuxième réunion de coordination CER-UA-MR, sur le point d'état d'avancement de l'intégration régionale par les CER, le bilan de la riposte contre la Covid-19 sur le continent, l'examen de la division du travail entre la Commission de l'UA, et les CER-MR.

Occasion pour le président de la République de dresser un état des lieux du processus d'intégration sous-régionale et du plan de riposte communautaire contre la pandémie à coronavirus, adopté lors de la 17e Session ordinaire de la CEEAC tenue à Libreville, en juillet dernier. Un plan axé autour de la prévention, l'atténuation des impacts socio-économiques et sécuritaires induits par la pandémie.

De même, Ali Bongo Ondimba a décliné la vision de l'Afrique centrale en matière d'intégration régionale et continentale, en mettant l'accent sur la nécessité de mener des études comparatives entre les CER, le suivi-évaluation du processus d'intégration, le développement d'une offre de production nationale et régionale diversifiée à travers l'industrialisation et la poursuite de la mise en œuvre des institutions financières continentales. Tout en présentant la nouvelle architecture de la CEEAC, fruit du processus de la réforme institutionnelle qu'il a pilotée.