Transition : Azali Assoumani assure Libreville du soutien de Moroni

Le chef de l'Etat comorien s'est réjoui des avancées réalisées dans notre pays depuis le 30 août dernier, tout en félicitant son homologue gabonais pour la tenue du Dialogue national inclusif, en avril prochain. PRÉSIDENT en exercice de l'Union africaine (UA), le chef de l'État comorien, Azali Assoumani, a bouclé, hier, sa visite de travail et d'amitié au Gabon. Dont le point d'orgue aura été l'entretien qu'il a eu, en milieu d'après-midi, au palais de la présidence de la République, avec son homologue gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Au cours duquel il a assuré tout le soutien et l'accompagnement de Moroni au processus en cours à Libreville depuis le 30 août dernier. Un soutien d'autant plus appuyé que le numéro un comorien a pu mesurer l'étendue du chemin accompli par notre pays depuis cinq mois sous les auspices du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). À travers notamment la mise en place des organes de la Transition (Cour constitutionnelle, gouvernement, Parlement, Conseil économique, social et environnemental), l'appel à contributions citoyennes, la publication du chronogramme de la Transition. Le tout adossé à une démarche inclusive visant à associer toutes les composantes de la société dans l'œuvre de reconstruction de notre vivre-ensemble.

Avec en filigrane l'élaboration d'une nouvelle loi fondamentale et l'organisation des élections en août 2025. De fait, au regard de tout ce qui précède, Azali Assoumani a marqué son vif intérêt et sa satisfaction. Tout en félicitant le général Brice Clotaire Oligui Nguema pour avoir prévu l'organisation, en avril prochain, d'un "Dialogue national inclusif, souverain et direct incluant les forces politiques et les organisations de la société civile". En tout état de cause, saluant cette perspective radieuse pour notre pays, il a exhorté les Gabonais à privilégier les voies de la concertation et du dialogue afin d'aboutir à l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes aux résultats acceptés par tous.

Gage de lendemains meilleurs au profit de l'épanouissement et du bien-être du peuple gabonais. Sur un tout autre plan, les deux dirigeants ont exploré les voies et moyens de dynamiser la coopération entre leurs deux pays à travers le renforcement du cadre juridique de la coopération. L'intensification des échanges politiques par le biais des visites fréquentes et régulières des autorités des deux pays, l'élaboration de synergies de nature à cerner leurs potentialités respectives en matière d'agriculture, d'industrie, pêche, tourisme, etc. Autant de secteurs dans lesquels ces deux pays disposent d'atouts indéniables, du fait notamment de leur position géographique respective. Dans tous les cas, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son hôte ont également abordé des sujets d'intérêt commun liés entre autres à la situation économique et sécuritaire sur le continent. Par là même, ils ont affiché leur convergence de vues et leur volonté commune d'œuvrer au développement du continent. C'est dire que l'entretien entre les deux hommes s'est avéré fructueux et des plus enrichissants.

Arrivé à Libreville lundi dernier, Azali Assoumani et l'ensemble des membres de sa délégation dont son épouse Azali Ambari, ont quitté la capitale gabonaise hier dans la soirée.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon