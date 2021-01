Sénatoriales : les Démocrates dans la course

ON le pressentait

ON le pressentait. La formation politique dirigée par Guy Nzouba-Ndama, Les Démocrates (LD), va bel et bien prendre part aux élections sénatoriales des 30 janvier et 6 février prochains. C'est ce qui ressort de la rencontre qu'a présidée, en fin de semaine écoulée, le secrétaire général de ce parti politique, Vincent Ella-Menie.

En se basant sur les résultats obtenus à l'issue des élections couplées d'octobre 2018, la formation LD envisage d'aller à la conquête de quatorze (14) circonscriptions électorales. En présentant des candidats aussi bien à Bakoumba que dans le département de l'Ogooué et des Lacs, dans la province du Moyen-Ogooué, Malinga, Lebamba, Mbigou, Tchibanga, Mongo, Mayumba, Gamba, Mabanda ou Moabi.

L'objectif étant d'avoir au moins cinq élus, afin de constituer un groupe parlementaire au Sénat. Un objectif qui en dit long sur la stratégie et les ambitions de cette formation politique, devenue la première force de l'opposition au sortir du scrutin d'octobre 2018. D'autant que Les Démocrates avaient réussi le tour de force de remporter plus d'une quarantaine de sièges d'élus locaux.

En tout cas, à ce qu'il semble, Guy Nzouba-Ndama et ses troupes, contrairement à d'autres écuries de l'opposition, sont bien déterminés à faire entendre leurs différences dans les institutions républicaines habilitées à cet effet. Tout en consolidant leur implantation dans le pays.



J.K.M



