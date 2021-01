NECROLOGIE : Hilaire Machima n'est plus

L'ancien ministre délégué à l’Economie et député du département de la Louétsi-Wano (Lébamba), Hilaire Machima est décédé ce lundi matin

L'ancien ministre délégué à l’Economie et député du département de la Louétsi-Wano (Lébamba), Hilaire Machima est décédé ce lundi matin. Selon certaines informations, décédé à Libreville, l’ancien membre du gouvernement faisait face à de graves problèmes de santé, et avait dû se rendre en France où il avait subi des soins.

La Ngounié (ou N'gounié), est la quatrième, par l'ordre alphabétique, province du Gabon. Elle couvre une superficie de 37 750 km2 et comptait 100 838 habitants en 2013. Son chef-lieu est Mouila.Situé dans le sud du Gabon, son relief est caractérisé par de grandes plaines forestières qui séparent le massif cristallin du Chaillu des monts Ikoundou. Massifs abrupts, plaines, forêts épaisses, savanes, rivières et lacs, falaises, grottes profondes et vastes zones agricoles modèlent un paysage parsemé de hameaux et de villages.

La Louetsi-Wano est un département de la province de la Ngounié au Gabon. Sa préfecture est Lébamba. Elle est située sur la route nationale 6, à proximité des rivières Ngounié et Louetsi.

Estimée à 101 415 habitants, la population de la Ngounié regroupe une importante diversité ethnique composée des Eshira, Apindji, Punu, Mitsogo, Nzebi, Massango, Vungu4 et Éviya, arrivés par des vagues de migrations successives, vivant en bonne intelligence depuis plusieurs siècles. Toutes les ethnies de la Ngounié appartiennent au groupe Bantou.

