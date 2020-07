Primature : Ossouka Raponda désormais au fait des dossiers

La nouvelle cheffe du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, a reçu, mercredi dernier, des mains de son prédécesseur, Julien Nkoghe Bekale, les dossiers de la Primature. C'était au cours d'une cérémonie de passation des charges présidée par le secrétaire général du gouvernement, Jonas Lolo Mvou. Et à laquelle ont pris part plusieurs collaborateurs.

"Compte tenu de votre expérience et de votre bonne connaissance des différents dossiers, nul doute que vous saurez réussir. Vous connaissez parfaitement l'ambition du président de la République pour notre pays, et vous connaissez les dossiers que vous trouverez sur votre table, leur contenu et l'urgence associée à leur mise en œuvre", a ajouté le désormais ex-Premier ministre. Non sans rappeler sa feuille de route et esquisser quelques réalisations…