Parcs nationaux : les 13 nouveaux conservateurs désormais à l'ouvrage

Occasion pour lui de présenter les grands axes des missions des intéressés et d’appeler ses collaborateurs au sens du devoir compte tenu des enjeux de l’heure en matière de gestion des parcs nationaux.

Ainsi, M. Tchemambela a mis en avant la lutte accrue contre le braconnage. Pour lui, celle-ci est appelée à s’intensifier du fait de l’amélioration de la collaboration entre les éco-gardes et les forces de sécurité et de défense, à travers les missions transversales de protection de ces espaces abritant des ressources importantes, ainsi que de sécurité des populations qui habitent leurs alentours.

Le secrétaire exécutif de l'ANPN a indiqué que les parcs nationaux, par leurs ressources naturelles et la construction des infrastructures physiques et sociales, devraient accueillir un nombre important de touristes. Le tout dans le respect de l’environnement naturel et social de ces sanctuaires.