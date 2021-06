Parlement : fin de la première session ordinaire aujourd'hui

LA première session ordinaire du Parlement s'achève aujourd'hui. Pour autant, à la veille de leur départ en vacances, les sénateurs, dans la foulée des députés, vingt-quatre heures plus tôt, ont adopté, en séance plénière, hier, le projet de loi déterminant les emplois supérieurs civils de l'État et le mode d'accès à ces emplois. Une séance dirigée par la présidente de leur institution, Lucie Milebou Aubusson-Mboussou.

Ce texte aura nécessité la tenue de la Commission mixte paritaire Sénat-Assemblée. D'autant que, quelques semaines avant, les députés et sénateurs ne l'avaient pas adopté en termes identiques.

De fait, au terme de l'examen et de la discussion des articles ayant fait l'objet d'un désaccord entre les deux Chambres, la Commission a retenu "la rédaction de l'Assemblée nationale jugée plus complète sur les points concernant respectivement les services de la primature, des institutions constitutionnelles, des services publics personnalisés et des autorités administratives indépendantes".