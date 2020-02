PAPG : Le point sur la réhabilitation des universités et grandes écoles

Le Programme d'actions prioritaires du gouvernement (PAPG) suit son cours normal. En atteste la réunion présidée par le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, vendredi dernier à son cabinet.

Réunion à laquelle ont pris part le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Transfert des technologies, Jean de Dieu Moukagni Iwangou, sa collègue des Investissements, des Partenariats publics privés, chargé de l'Amélioration de l'environnement des affaires, Carmen Ndaot, le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, Léon Armel Bounda Balonzi, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Sosthène Ossoungou Ndibangoye.

Objectif : s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des universités et grandes écoles. Un dossier d'une importance capitale au regard du déficit infrasctruturel enregistré sur le territoire national. Aussi importe-t-il d'avoir une lecture clairvoyante pour la réussite des actions à entreprendre. Une vision partagée par Jean de Dieu Moukagni Iwangou. " Nous devons avancer par petites touches devant l'immensité de l'ouvrage. Nous avons reçu des nouvelles orientations pour accélérer le processus, pourvu que l'année académique universitaire puisse être engagée sous de bons auspices", déclare-t-il.



Yannick Franz IGOHO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique