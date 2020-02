Oprag : L’UCCA élargit ses activités

Le directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag), Apollinaire Alassa, a pris une part active à la session ordinaire du comité directeur de l’Union des conseils des chargeurs africains (UCCA), qui s’est tenue du 19 au 21 février dernier, à Douala au Cameroun.

Au cours de ces assises, le comité a souhaité un élargissement de ses activités à d’autres pays africains pour l’année 2020. Notamment le Liberia et la Sierra Leone. Des démarches seront entreprises au cours de l’année pour leur intégration, indique le rapport final de la réunion. En plus de ces démarches, il est prévu l’organisation, courant juin-juillet 2020, de la 2e session du comité directeur de l’UCCA à Kinshasa en RD Congo. Mais aussi des visites de travail au conseil guinéen des chargeurs ; des démarches vers la Cémac et les organisations internationales ou encore de l’organisation à Dakar d’un séminaire de formation des formateurs sur les règles Incoterms 2020.

Les 18 membres ont également tablé sur un budget, en ressources et en emplois, à 438 millions de francs pour l’exercice 2020. Environ 311 millions de francs seront consacrés au fonctionnement, 12 millions au paiement des dettes existantes au 31 décembre 2019, 15 millions à l’ouverture d’un dépôt à terme (DAT) courant 2020 et quelque 60 millions de francs à la disposition d’un solde prévisionnel à la fin de l’exercice en cours.



Jean MADOUMA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie