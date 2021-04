"Paix des braves"  : le BDP plutôt perplexe

LE président du Bloc démocratique populaire (BDP), Paskhal Nkoulou, a fait une déclaration hier dans laquelle il est revenu sur l'actualité politique récente.

D'entrée, l'orateur du jour s'est prononcé sur l'actuelle pandémie mondiale, le Covid-19. Non sans la qualifier de "véritable drame social, économique et sanitaire" pour le Gabon. Avant d'inviter le gouvernement "à rendre disponible dans les meilleurs délais une quantité de doses de vaccin qui permettra d'atteindre un état d'immunité collective pour reprendre une vie normale".

Autre point abordé par la tête de file du BDP, l’appel à la "paix des braves". Une idée de plus en plus agitée et soutenue par de nombreuses écuries politiques, tous bords confondus. Paskhal Nkoulou de déclarer à ce propos : "La demande d'un rassemblement, un énième du genre des forces politiques sous le prétexte de réconcilier les Gabonais entre eux et de remettre le pays au travail, est tout simplement une dérision, c'est du sparadrap sur une jambe de bois". Et de poursuivre : "Nous ne nous attarderons pas sur cette question parce que pour nous les néo-appelistes sont hors contexte avec un grand décalage temporel. Pour qu'une telle concertation se justifie, il faut soit une situation de guerre civile, soit de crise post-électorale paralysant le fonctionnement de l'État. Notre vœu est que le président de la République se concentre à satisfaire la demande sociale, la question de l'offre scolaire, sanitaire, le logement, le chômage, l'eau et l'électricité, les voies de communication. Voilà les urgences."