Makokou tient aussi son Centre de pêche

C’est un Ali Bongo Ondimba revigoré et pétillant de forme que les populations ogivines ont vu ces dernières 24 heures. On en veut pour preuve, sa longue activité hier à Makokou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo. En effet, des manœuvres médico-militaires " Ogooué-Ivindo 2 022 " qu’il a en personne initiées et pour lesquelles il s’y est rendu, à la présentation du nouveau secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG) en passant par l’inauguration de l’antenne provinciale de la DGDI et des bâtiments flambant neufs de l'Hôtel de Ville de Makokou, avant de regagner Libreville, le chef de l’État a fait une escale à Zouatab.

Dans ce quartier qui longe le fleuve Ivindo (un important affluent de l'Ogooué), Ali Bongo Ondimba a procédé à l'inauguration du Centre de pêche de Makokou. Une structure stratégique pour de nombreux pêcheurs longtemps privés de moyen de conservation du produit de leur labeur, alors qu’ils vont pêcher souvent loin de leurs demeures. C’est le ministre de la Pêche, Séverin Mayounou, qui a présenté la structure au chef de l’État. Cette structure qui comprend une chambre froide, dispose également d’une pondeuse à glace d’une capacité d’une tonne par jour.

Cette production est l’un des produits phares qui permettront désormais aux pêcheurs de mieux conserver leur poisson. Visiblement satisfait de l’ouvrage, Ali Bongo Ondimba a invité les nombreux pêcheurs et vendeuses présents sur les lieux à en faire bon usage. Après cette inauguration, le président de la République s’est rendu à l’aéroport d’Epassenjdé où l’attendait déjà une foule immense venue lui souhaiter un bon retour.

F. M. M.

Makokou/Gabon