Gabon : l’or se vend bien !

Malgré les trafics en tout genre et les collusions entre orpailleurs et responsables administratifs, le secteur aurifère se porte plutôt bien, et conforte le gouvernement dans sa volonté d’en faire une branche stratégique de l’économie nationale. En effet, selon les statistiques de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), les ventes d’or brut ont été multipliées par 5 entre 2020 et 2021. Elles ont atteint 8,4 milliards de francs en 2021 contre… 1,6 milliard de francs en 2020. L’or brut a représenté 0,3 % du total des exportations du Gabon. D’après les chiffres de la Société équatoriale des mines (SEM), la production aurifère du Gabon est d’environ 2 tonnes par an. Pour rappel, le Conseil des ministres du 19 février 2021 avait approuvé le projet d’ordonnance portant création d’une réserve stratégique d’or en République gabonaise. Pour le gouvernement, l’objectif de cette opération est " d’assurer les avoirs extérieurs du Gabon dans la réalisation de certaines opérations courantes ; de réaliser une consignation légale et de réaliser sur les marchés extérieurs toute opération financière autorisée par la République gabonaise ".

MSM

Libreville/Gabon