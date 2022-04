Capellogate : Pierre Alain Mounguengui dort au B2

PIERRE Alain Mounguengui passera la nuit dans les locaux de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM), a-t-on de sources concordantes. Le président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) était entendu par les officiers de police nationale (OPJ), dans le cadre du scandale de pédophilie qui secoue le milieu sportif gabonais.

A l'heure qu'il est, l'on ne sait pas s'il sera relaxé au terme de l'audition qui devrait se poursuivre ce vendredi. Tout comme l'on ne sait s'il y restera pour être présenté ensuite au parquet de la République.

Que reprocherait-on exactement à celui que l'on appelle affectueusement PAM ? Dans une vidéo aux mains la justice depuis des mois, Brice Makaya, ancien adjoint de la sélection nationale U17, reconnaît l'existence des abus sexuels sur des footballeurs mineurs.

Il y cite Patrick Assoumou Eyi dit Capello dont il était l'adjoint chez les U17, comme l'acteur principal de ce réseau. Non sans affirmer en avoir même informé le président fédéral, lequel aurait gardé le silence.

Patrick Assoumou Eyi a été interpellé le 20 décembre 2021. Il a été écroué dix jours plus tard à la grande maison d'arrêt de Libreville, après son défèrement devant le juge d'instruction par le service des mœurs et de la protection des mineurs et de la femme de la Police judiciaire.

Par G.R.M

Libreville/Gabon