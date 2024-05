Fête du travail à Trans’Urb : une célébration couplée du bilan de la nouvelle hiérarchie

LE personnel de la société de transport interurbain Trans’Urb n’a pas dérogé à la règle. A l’occasion de la célébration de la fête internationale du travail (1er mai), les agents de cette société se sont retrouvés autour de leur hiérarchie pour célébrer ces moments particuliers dans la vie les travailleurs du monde entier.

Placé sous le thème « La promotion du travail décent et du dialogue social permanent : une garantie de stabilité sociale et de la croissance économique dans un monde en pleine mutation », ce 1er mai 2024 a permis au directeur général de Trans’Urb, Michel Assoumou Nzoghe de faire un bref bilan de son action depuis son arrivée à la tête de cette société étatique. A son actif, les agents reconnaissent un certain nombre d’actions au plan technique, social qu’administratif. Entre autres, la construction d’une barrière de la base de Trans’Urb située dans la commune d’Owendo, renforçant ainsi la sécurité des installations, l’aménagement de la base, l’aménagement de la voie qui relie la base et la voie principale, l’achat d’une dizaine des bus de marque Mercedes.

Tout comme l’acquisition d’un titre foncier pour la construction d’un site définitif au niveau de Ntoum. Etant donné que l’entreprise loue le site d’Owendo, le renforcement de la couverture médicale, qui est passée de 70% à 100%. Il en est de même de la revalorisation des salaires des agents, mise en place du bureau des délégués et l’élaboration d’un règlement intérieur et d’un organigramme de travail. Autant d’actions qui, du reste, concourent, un tant soit peu, au fonctionnement optimal de Trans’Urb, même si beaucoup restent à faire.

CNB

Libreville/Gabon