Sénat/Exécution du budget 2021 : Paulette Missambo reçoit le rapport général

À l’instar du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat, Paulette Missambo, a reçu de la Cour des comptes, le rapport général de l'exécution de la loi de finances 2021.

Cela, conformément aux dispositions des articles 48 et 76 de la Constitution. Un document remis à la première autorité de la Chambre haute du Parlement par le premier président de la juridiction financière, Alain-Christian Iyangui.

Et qui permet aux parlementaires d'apprécier la gestion des opérations financières effectuées par le gouvernement au cours de l'exercice 2021. On notera que ce rapport comprend trois parties.

La première est consacrée aux résultats de l'exécution des lois de finances, les critères et les indicateurs de surveillance multilatérale Cémac.

La deuxième traite de la gestion des autorisations budgétaires ainsi que l'évaluation des engagements du gouvernement. La dernière quant à elle soulève la problématique du non-respect du délai du dépôt du projet de loi de règlement au Parlement.

Il faut souligner que le rapport général rédigé par la Cour des comptes met en lumière plusieurs manquements qui entachent la gestion financière au cours de l'exercice 2021. Tout comme il contient plusieurs recommandations faites par la juridiction financière.

Parmi les manquements, on note entre autres le non-respect de certains critères et indicateurs Cémac, la gestion anormale de plusieurs comptes d'affectation spéciale, le non-respect des délais de dépôt du projet de la loi de règlement au Parlement, etc.

Alain-Christian Iyangui a expliqué le retard accusé dans le dépôt du rapport général au Parlement par le fait que contrairement aux dispositions légales, qui faisaient en sorte que les documents budgétaires de l'exercice 2021 qui auraient dû parvenir à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin 2022, ne lui sont par venus qu'en décembre 2023.

ONDOUBA'NTSIBAH

Libreville/Gabon