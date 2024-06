Justice : le chef de l'État reçoit les présidents des Cours

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu hier, au palais de la présidence de la République, une délégation composée des présidents des différentes Cours du Gabon.

Laquelle délégation était conduite par Dieudonné Aba’a Owono, président de la Cour constitutionnelle. Plusieurs collaborateurs du chef de l'État étaient présents.

Cette rencontre entre le président de la République et ces hauts magistrats a lieu en prélude à la prochaine tenue du Conseil supérieur de la Magistrature.

Les responsables des trois ordres de juridictions (Ndlr : à savoir la Cour des comptes, le Conseil d’État et la Cour de Cassation) ont saisi l'occasion de cette rencontre pour édifier le premier magistrat gabonais sur les aspects pratiques et techniques inhérents au fonctionnement de l’institution judiciaire en République gabonaise.

En sa qualité de président du Conseil supérieur de la Magistrature, le chef de l'État n'a pas manqué de livrer son appréciation sur le fonctionnement du système judiciaire.

Non sans rappeler à ses interlocuteurs la nécessité pour tous de contribuer à la construction d’une justice équilibrée et œuvrer corps et âme au strict respect des règles de droit en vigueur sur le territoire national.

Bon à savoir, le Conseil supérieur de la Magistrature en gestation, dont la date n'a pas encore été divulguée, sera le deuxième de l'ère CTRI. Le premier s'étant déroulé le 27 octobre dernier.

Comme les précédentes rencontres du genre, cette prochaine réunion devrait, entre autres, procéder à des mouvements des personnels au sein du corps judiciaire.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/ Gabon