Starship de SpaceX : la plus grande fusée du monde acte son 4e test

La fusée Starship de SpaceX, est la plus grande et plus puissante du monde. Dotée de 33 moteurs et de deux étages, c'est ce jeudi que cette fusée a décollé du Texas. Actant ainsi son quatrième vol test. L'objectif est de réaliser après une heure de parcours dans les airs, “un retour dans l'atmosphère terrestre mieux contrôlé que lors des précédents tests, terminés par des explosions” indique l'Agence France Presse. Selon l'agence, La fusée Starship de SpaceX, a quitté la base spatiale Starbase de SpaceX à 07h50 minutes, (14h) GMT. Bonne nouvelle, le vaisseau spatial a réussi pour la première fois à amerrir dans l’Océan au terme de ce vol test.

L’équipe de Space X s’en est félicité sur le réseau social X. un succès qui survient après la troisième tentative de mars de la méga-fusée, longue de 121 mètres, qui s'était soldée par un échec. Pour la quatrième tentative, les objectifs principaux étaient de réussir un amerrissage en douceur de Super Heavy dans le golfe du Mexique et une «entrée contrôlée» dans l'atmosphère du vaisseau. S'il va au bout de sa mission, ce dernier doit terminer sa course dans l'océan Indien.

Notons qu'il s'agit d'une nouvelle tentative pour la plus grosse fusée du monde. Elle devrait pouvoir transporter des hommes et du fret «vers l'orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà». C'est du moins ce qui est indiqué sur le site de l’entreprise d’Elon Musk.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Source:AFP