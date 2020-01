Gabon-France : "Bâtir un avenir commun"

L'ambassade de France au Gabon aura un nouveau visage. D'où la cérémonie de la pose de la première pierre présidée, hier, par le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. En présence, entre autres, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain Claude Bilie-By-Nze.

Dans son discours de circonstance, le membre du gouvernement français a indiqué que le projet de cette nouvelle ambassade ''témoigne de l'importance que la France attache à sa relation bilatérale avec le Gabon, et de notre volonté d'inscrire ce partenariat dans la durée. La solidité des liens qui unit nos deux pays n'est plus à démontrer. Elle repose sur une familiarité réciproque et une large communauté d'intérêts''. Aussi a-t-il précisé que la construction de cet édifice ''marque notre volonté de bâtir un avenir commun''.