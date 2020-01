Gabon-France : Ali Bongo Ondimba invité au prochain Sommet Afrique-France

L'invitation du président Emmanuel Macron a été transmise au numéro un gabonais par le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne.

Arrivé à Libreville mercredi 8 janvier dernier, le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a eu un agenda des plus chargés, hier. Marqué, entre autres, par la visite de l'école 214, sa présence au dîner offert par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain Claude Bilie-By-Nze, une rencontre avec les parlementaires de l'opposition et de la majorité en deux groupes séparés et la pose de la première pierre de la nouvelle ambassade de France au Gabon.

Incontestablement, le point d'orgue de sa visite aura été son entretien, à la présidence de la République, avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba.

Le membre du gouvernement français a transmis au numéro un gabonais l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, à prendre part au prochain Sommet Afrique-France, qui se tiendra en juin 2020 à Bordeaux. Tout en annonçant la visite, dans la capitale gabonaise, en avril prochain, du ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Lemaire.

Tout naturellement, avec son hôte, le président de la République a dressé un état des lieux de la coopération entre leurs deux pays. Laquelle, en dépit de quelques légères frictions, somme toute légitimes entre "deux vieux amis et partenaires de longue date", est au beau fixe. À en juger par les relations étroites et privilégiées que le Gabon et la France entretiennent depuis plusieurs années dans de nombreux domaines.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



