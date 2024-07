Le chef de l'État dans la Nyanga aujourd'hui

Le président de la République , Brice Clotaire Oligui Nguema , est attendu aujourd'hui en fin de matinée à Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga.

Un séjour de 72 heures qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée républicaine qui tire à sa fin. Pour ce grand événement, la commune de Tchibanga, le chef-lieu de province, et l'ensemble des chefs-lieux de départements que compte la Nyanga, à savoir Mougoutsi ( Tchibanga) Mabanda (Doutsila), Moabi (Douigny), Moulengui-Binza (Mongo), Ndindi (Haute-Banio) et Mayumba (Basse-Banio) ont revêtu leurs plus beaux atours.

À Tchibanga, jusqu'à hier tard, le pavoisement se poursuivait un peu partout. Davantage à l'aéroport de Mikouelengui où la délégation présidentielle sera accueillie dignement, et à la place de l'indépendance où se tiendra le grand meeting de vendredi après-midi.

Les abords des voiries ont été dégagés des hautes herbes habituelles. Même l'ancien hôpital a subi une cure de jouvence. L'espace est tellement propre que les populations se demandent pourquoi attendre ce genre d'événement pour rendre ces lieux salubres.

Pis, depuis l'érection du Centre hospitalier régional de Mavoundi, de l'autre côté du pont Nyanga, l'ancienne structure sanitaire a été prise d'assaut par plusieurs squatters qui y ont installé leurs quartiers. Certains avec femmes et enfants.

Une "situation intolérable", dénonce-t-on à raison. Après le bain de foule à l'aéroport, le chef de l'État se rendra immédiatement à Mabanda puis à Moabi, qui sont les deux premières étapes de son séjour en terre nynoise.

La journée de demain prévoit un grand cross le matin, puis la délégation présidentielle se rendra tour à tour MoulenguiBinza, Ndindi et Mayumba.

Christian G. KOUIGA

Tchibanga/Gabon