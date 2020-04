Covid-19 : vers la prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Sauf concours de circonstances exceptionnelles, l'on s'achemine selon toute vraisemblance vers une prorogation de l'état d'urgence sanitaire. D'autant que les arguments, qui avaient prévalu le 9 avril dernier, au moment de sa proclamation par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, sont toujours, hélas, d'actualité. A en juger notamment par le nombre sans cesse croissant de personnes contaminées par le Covid-19 dans notre pays.

Au-delà de l'analyse de la situation sanitaire, un indice, et non des moindres, donne à penser que l'état d'urgence sanitaire devrait être prorogé. Comme qui dirait, ceci pourrait sans doute expliquer cela. Dans la mesure où la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Erlyne Antonella Ndembet-Damas, a présenté et défendu, hier, devant les membres de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l'homme de l'Assemblée nationale, un projet de loi portant modifications de certaines dispositions de la loi 11/90 du 16 novembre 1990 relative à l'état d'urgence.