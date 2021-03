Voiries : Bounda Balonzi pas satisfait de la cadence des travaux

DANS le but de s'assurer de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des voiries urbaines des quartiers périphériques des communes de Libreville, d’Owendo et d'Akanda, le ministre des Travaux publics, des Infrastructures et de l’Habitat, Léon Armel Bounda Balonzi, a effectué samedi dernier, une visite des différents chantiers prioritaires

Cette tournée a donc permis au membre du gouvernement de se faire une idée de ces chantiers visant à permettre un meilleur trafic routier pour les habitants des différentes zones en travaux.

" Nous avons fait le tour des chantiers, et nous ne sommes pas totalement satisfaits, parce que nous voulons que la cadence soit plus soutenue. Mais nous avons constaté que les huit entreprises (5 PME et 3 majors, ndlr) sont en pleine exécution. Il faut noter également que ces chantiers rencontrent quelques difficultés en raison de la circulation des voies, des installations SEEG, les constructions des riverains et le phénomène naturel qu'est la pluie", a indiqué le ministre Léon Armel Bounda Balonzi.

Alors que les différentes entreprises sur le terrain ont déjà perçu une partie des financements pour le démarrage des travaux, ces derniers sont censés être livrés fin 2021.

"Nous pensons que les entreprises doivent renforcer leurs matériels pour accélérer les travaux car le chef de l'Etat nous a rappelé qu'il veut des routes de qualité ", a prévenu le membre du gouvernement.



Hans NDONG MEBALE



