CND : vers un nouveau dialogue politique ?

AU départ tourné en dérision voire rejeté farouchement, l'appel à la "Paix des braves", lancé par le secrétaire général du Bloc démocratique chrétien (BDC), Guy-Christian Mavioga, commence à recevoir l'assentiment de plus de monde.

D'où la satisfaction de Clay-Martial Obame-Akwe, secrétaire général du Rassemblement des patriotes républicains (RPR), par ailleurs membre fondateur de ladite initiative. "La commission ad hoc paritaire mise en place au lendemain de cet appel salue cette avancée considérable et significative dans la recherche de la décrispation du climat politique et socio-économique de notre cher pays le Gabon, notre héritage commun, remercie le président du CND qui a présidé avec maestria les travaux, et tous les partis politiques qui ont adhéré à cette vision d'une concertation nationale au-dessus de tous les clivages", a-t-il déclaré.