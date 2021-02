UE-Gabon : la nouvelle vision des partenaires

LA délégation de l'Union européenne au Gabon a échangé dernièrement avec les organisations de la société civile gabonaises (OSC) sur son nouveau programme indicatif multi-annuel 2021-2027.

La rencontre visait à recueillir les avis des OSC sur ce nouveau programme de financement en vue de recadrer le processus par rapport à la vision des organisations de la société civile et des autres partenaires du développement.

Pour la responsable de la délégation de l'Union européenne au Gabon, Denise Molica, et son équipe, il était question de collecter les opinions et les suggestions des OSC concernant les domaines prioritaires et les secteurs proposés.