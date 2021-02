Chan 2020 : Le Maroc punit le pays hôte

EN plus de promettre un engagement identique à celui imposé à la République démocratique du Congo en quarts de finale, Martin Ndtoungou-Mpilé, le sélectionneur des Lions indomptables A' affirmait disposer d'une stratégie pour venir à bout du Maroc et atteindre la finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2 020.

Il faut cependant dire qu'entre les bonnes intentions de veille de match et la réalité du terrain, il y a parfois un décalage. Le pays hôte, qui semblait pourtant monter en puissance, après un premier tour bouclé à la deuxième place de la poule A, n’a pas vraiment existé mercredi lors de l'opposition lourdement perdue face aux Lions de l’Atlas (0-4). La faute pas forcément à une équipe camerounaise plombée par l'absence du championnat local et la pression d'une première demi-finale au Chan. C'est surtout dans la montée en régime des Marocains, depuis le dernier match de poule contre l'Ouganda (5-2), qu'on trouvera des explications plus évidentes.