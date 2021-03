Traçabilité du bois gabonais : le gouvernement lance la phase test

LE ministre des Eaux et Forêts, Lee White, a procédé, le 29 mars dernier, au lancement de la phase de tests pilotes des premiers modules du système de traçabilité des produits bois " MINEF ".

L'opération pilote menée par l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois (AEAFFB) – en partenariat avec l’ONG américaine Environmental investigation agency (EIA), spécialisée dans la lutte pour la protection de l’environnement, et qui s’inscrit dans le cadre du suivi et du contrôle des activités forestières – vise à évaluer le degré d’applicabilité et la pertinence des fonctionnalités dudit système au niveau national.